7 июня Мурат Сарсенов, работающий в сфере туризма, опубликовал в Facebook сообщение о разрушении в Самарканде архитектурного памятника дореволюционной эпохи.

«Нет инстанции, в которую я не обращался, но все бездействуют. Мне звонят друзья из Самарканда, которые второй день защищают 150-летний дом из списка охраняемых ЮНЕСКО объектов от этих варваров. Я не знаю, что можно сделать. Я просто не знаю, как это можно остановить!» — написал он.





Фото: Мурат Сарсенов / Facebook.

Мурат Сарсенов сообщил «Газете.uz», что межрегиональная инспекция по Самаркандской и Джизакской областям при Главном научно-производственного управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры 5 июня предъявила застройщику Max Real Story Invest требование немедленно прекратить все строительные работы в исторической части Самарканда.

В ней говорится, что Max Real Story Invest без разрешения инспекции роет котлован в историческом центре Самарканда с целью полного разрушения объекта культурного наследия и строительства на его месте многоэтажного здания. Район и здания центра находятся под охраной ЮНЕСКО.

Инструкция Госинспеции. Фото: Мурат Сарсенов.

Инспекция отмечает, что объектам культурного наследия, находящимся в этом районе, нанесен значительный урон. В ходе строительных работ допущены правонарушения по статьям 30 (историко-культурные заповедники), 32 (исторические поселения) и 33 (особенности регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в историческом поселении) закона об охране и использовании объектов культурного наследия, а также положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

В Министерстве культуры Узбекистана «Газете.uz» в пятницу сообщили, что в Самарканд направлена рабочая группа для изучения ситуации, а строительные работы приостановлены.

«Министр культуры дал поручение изучить ситуацию и обстоятельства принятия хокимом Самарканда решения (о сносе — ред.). Проверка занимает от 10 дней до месяца. Работы уже приостановлены, наш специалист там был, он передал уведомительное письмо застройщику», — отметили в пресс-службе Минкульта.

Решение хокима о разрешении строительства многоэтажного жилого дома компанией Max Real Story Invest, которая должна была согласовать работу с Госинспекцией. Фото: Мурат Сарсенов.

Несмотря на наличие инструкции и уведомления, застройщик в пятницу продолжил работу, сообщил «Газете.uz» владелец дома на улице Пушкинская, 3 Акмаль Узаков.

По его словам, по улице Пушкина, Мустакиллик и Мироншох планируется построить Т-образный жилой дом. «Всего здесь три здания под охраной ЮНЕСКО. Одно из них — дом по улице Мироншох, 19 — уже снесли и роют котлован. Здесь девять дворов, застройщику пока удалось договориться с двумя. Мы воюем, сопротивляемся, пишем», — рассказал он.

Инспекция, узнав, что компания продолжает работы, 8 июня обратилась с письмом в хокимият и прокуратуру. «После уведомления застройщик не подчинился и продолжил работы. Теперь инспекция подала письма в хокимият и прокуратуру», — отметили в Министерстве культуры.

По словам представителя Минкульта, в настоящее время готовится протокол Кабинета Министров в сфере охраны и использования объекта культурного наследия.

В министерстве отметили, что дом по улице Мироншох, 19 все-таки не входил в список ЮНЕСКО. Сейчас выясняется, почему сотрудник Госинспекции указал это в инструкции.

Позиция хокимията

Хокимият Самаркандской области предоставил «Газете.uz» текст комментария к материалу издания Citizen о сносе исторического здания Самарканде.

«Материал был обсужден и рассмотрен в присутствии руководящих и ответственных работников администрации города Самарканда, специалистов и других заинтересованных лиц», — говорится в комментарии.

Жилой дом №19 по улице Мироншох Мирзо, о котором идет речь в материале, было «согласованно снесено жителями данного жилого дома в целях постройки на его месте нового многоквартирного жилья», — отметили в хокимияте.

«В соответствии с заключением специальной комиссии хокимията Самаркандской области основной причиной сноса жилья послужили ветхость и аварийное состояние жилого дома, построенного в начале 1900-х годов из сырцового кирпича», — говорится в комментарии.

«Решением хокима Самарканда от 20 сентября 2017 года №1665-К было выдано разрешение на постройку многоквартирного жилого дома по данному адресу за счет собственных средств строительной организации ООО „Макс реал строй инвест“. По проекту… было получено положительное заключение ГУП „ТошкентБошпланЛИТИ“, являющимся главным проектировщиком генерального плана города Самарканда, №ОГП-3474 от 2 октября 2017 года, а также коллегиальное заключение градостроительного совета при областном Главном управлении архитектуры и строительства, на основании чего самаркандским Городским отделом архитектуры и строительства разработано архитектурно-планировочное задание (АПЗ) за №341/4 от 21 ноября 2017 года», — сообщил хокимият.

«Проектной организацией ООО „Экспресс-прожект“ полностью разработана проектно-сметная документация объекта. Экспертной организацией ООО „Шер Улуг Тилло“ было изучено и выдано положительное экспертное заключение к градостроительной и проектной документации за №66−2018 от 14 мая 2018 года. Самаркандской областной инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора 16 мая 2018 года за №277/18 выдано разрешение на ведение строительно-монтажных работ. Значит, вся требуемая разрешительная документация на ведение строительных работ по данному объекту оформлена в установленном порядке», — говорится в комментарии.

«В письме начальника межрегиональной инспекции Главного научно-производственного управления по охране и эксплуатации объектов культурного наследия при Министерстве культуры, также являющейся членом Градостроительного совета, от 8 ноября 2017 года №638, адресованном на имя хокима и главного архитектора Самарканда, где поадресно приведены ряд здании и сооружений, внесенных в список охраняемых объектов на территории проектируемого строительства, не указано, что здание по адресу: улица Мироншох Мирзо, 19 является историческим памятником культурного наследия», — отмечает далее областной хокимият.

«В данном письме указаны здания по улице Мустакиллик, 28 и улице Пушкина, 3, являющиеся охраняемыми историческими памятниками культурного наследия. А это значит, что снесенное здание по улице Мироншох Мирзо, 19 не приведено как охраняемый объект исторического культурного наследия», — подчеркивается в заявлении.

«Вместе с тем, 5 июня, по истечении шести месяцев после принятия решения хокима города о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по улице Мироншох Мирзо, 19 за подписью технического надзирателя межрегиональной инспекции Главного научно-производственного управления по охране и эксплуатации объектов культурного наследия при Министерстве культуры Республики Узбекистан Ж. Бобобекова, выдается предписание о прекращении строительных работ, в связи с тем, что снесенное здание состоит в списке охраняемых объектов культурного наследия. Кроме того, фотоснимки здания, приведенные в материале интернет-сайта, являются фотоотражением зданий неизвестного адреса. Исходя из вышеприведенных фактов, считаем что материал, опубликованный в интернет-сайте Ctzn.uz, является необоснованным», — говорится в комментарии.

Здание почты

В хокимияте «Газете.uz» сообщили, что информация о возможном сносе исторического здания Самаркандской почты, построенной в 1910 году, не соответствует действительности.

Схема строительства отделения Мединститута. Обведенное красным — здание почты, как утверждает хокимият, выше будет находиться учебное отделение. Фото: Ctzn.uz.

Рядом со зданием почты Самаркандский медицинский институт планирует построить новое здание учебного комплекса на 800 мест на территории 0,5 га. «Будут снесены только старый склад и еще одно неиспользуемое помещение. На схеме видно, что здание почты останется на месте», — заявили в пресс-службе областного хокимията.

Представитель администрации отметил, что район нуждается в благоустройстве и реконструкции. «Да, район входит в список ЮНЕСКО, но нельзя же оставлять его без благоустройства и реконструкции. Мы получили разрешение. Мы знаем условия, что историческое здание не должно оставаться в тени другого и подвергаться разрушению. Сейчас никакая работа не ведется. Котлован роют, но это рядом с историческим объектом», — отметил он.