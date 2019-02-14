Центральный банк Узбекистана в 2018 году осуществил валютные интервенции на поддержку курса сума в объеме 3,8 млрд долларов, говорится в обзоре денежно-кредитной политики, опубликованном ЦБ.

Ранее первый заместитель главы Центробанка Тимур Ишметов отмечал, что в минувшем году увеличение спроса на валюту покрывалось за счет самого рынка, экспортеров, что позволило сократить использование золотовалютных резервов в этих целях с 53 до 37%. В частности, из средств Центробанка на эти цели было направлено 3,2 млрд долларов.

По данным ЦБ, общий годовой спрос на иностранную валюту в Узбекистане в 2018 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом и составил 10,4 млрд долларов.

Помимо интервенций, спрос на иностранную валюту удовлетворялся за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов, поступлений от экспорта (14,3 млрд долларов) и международных денежных переводов (5,1 млрд долларов).

«Достаточные объемы внешних валютных потоков позволили предотвратить резкие колебания обменного курса», — говорится в обзоре.

Как сообщалось ранее, курс сума к доллару в 2018 году стал выше на 2,7% (рост с 8120 до 8339 сумов за доллар), разница между максимальным и минимальным значениями составила 7,3%.