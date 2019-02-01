Первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов по просьбе корреспондента «Газеты.uz» рассказал об итогах 2018 года в сфере валютной либерализации и внешней торговли. Совещание, посвященное этому вопросу, провел 29 января президент Узбекистана.

В первую очередь Тимур Ишметов рассказал о динамике курса сума к доллару в 2018 году:

«Курс сейчас относительно стабильный. Если взять на начало года и на конец года, курс девальвировался на 2,7%. При этом в течение года он не только девальвировался, как это было раньше. Был момент, когда в январе-феврале он повышался, потом понижался, потом снова укреплялся — была некая волатильность курса под воздействием рыночных механизмов и сезонных факторов — в те моменты, когда традиционно из-за сезонных факторов поступало больше валюты, чем расходовалось, курс укреплялся и наоборот. Я считаю это положительным явлением. Разница между минимальной и максимальной точками курса достигла 7%. Постепенно происходит привыкание участников рынка к тому, что курс должен быть волатильным, и бизнес должен как-то подстраиваться работать в таких условиях».

Кроме того, первый зампред Центробанка рассказал о том, что рынок и экспортеры самостоятельно покрыли в 2018 году увеличение спроса на валютные средства.

«Объем конвертации увеличился в полтора раза в 2018 году при том, что любой желающий мог приобрести валюту. Я говорю о хозсубъектах, юрлицах — они купили в полтора раза больше валюты. Объем продажи увеличился в два раза с их стороны. Это значит, что использование золотовалютных резервов практически не увеличилось. Увеличение спроса на валюту покрывалось за счет самого рынка, экспортеров. При росте рынка не было сопоставимого роста использования золотовалютного резерва, и даже участие использования ЗВР в валютных торгах уменьшилось. Если раньше, до либерализации, 53% всего спроса покрывалось за счет резервов, то сейчас этот показатель около 37%».

Тимур Ишметов еще раз подчеркнул, что вопрос прямой продажи наличной валюты будет рассмотрен после принятия закона о валютном регулировании в новой редакции.

«Де-факто проблем с обменом валюты и ее покупкой населением нет. Если вы покупаете валюту, вам зачисляют ее на карту, и вы сразу можете снять наличные с карты в этом же банке, проблем нет. Что касается дальнейшего — мы подождем, когда выйдет закон о валютном регулировании в новой редакции. Мы, как было поручено, в сентябре прошлого года сдали проект в правительство, оно его сейчас рассматривает. После того как закон утвердят, нам придется пересматривать множество ведомственных актов. В рамках этого пересмотра вопрос также будет изучен. Потому что такой нужды в кардинальных изменениях в этом вопросе нет, на практике проблем нет».

Ранее первый зампред ЦБ объяснял, почему в преобладании импорта над экспортом нет ничего плохого.