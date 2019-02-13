Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 13−16 февраля посетит Германию с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

В пресс-службе МИДа «Газете.uz» уточнили, что на уровне министра иностранных дел Узбекистан будет представлен на конференции впервые.

Во время визита в Мюнхен делегация во главе с Абдулазизом Камиловым планирует провести ряд двусторонних встреч.

Мюнхенская конференция по безопасности 2019 года пройдет 15−17 февраля. По данным организаторов, в форуме ожидается рекордное количество участников, в том числе 35 глав государств и правительств, а также 80 министров обороны и иностранных дел.

Среди главных тем конференции — самоопределение Европы, трансатлантическое сотрудничество и возможные последствия новой эры конкуренции великих держав. Участники также обсудят будущее контроля над вооружениями и сотрудничество в оборонной сфере.