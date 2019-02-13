Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил 21-летнего мужчину, нанесшего ножевые ранения беременной жене старшего брата, к 15 годам лишения свободы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Комитета женщин Узбекистана.

Мужчина признан виновным по статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), пунктам «б» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности; с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Предыстория

Об инциденте сообщила сама пострадавшая через проект против насилия «Немолчи.уз» в Facebook, где публикуются анонимные истории от жертв насилия.

Женщина рассказала, что вышла замуж по любви и переехала в дом мужа. Из-за разногласий со свекровью очень скоро подала на развод. Развод затянулся на три года, потом супруги помирились и начали жить вместе в съемной квартире. 19 сентября младший брат мужа пришел в их дом и напал на женщину, находившуюся на 16-й неделе беременности. Она получила 16 ножевых ранений (13 ударов, 3 сквозных ранения). Во время нападения в соседней комнате была ее четырехлетняя дочь.

Пострадавшая сообщила, что нападавший пытался убить и ее, и нерожденного ребенка. Она была госпитализирована в 4-ю Городскую клиническую больницу (бывш. больница ТАПОиЧ) в тяжелом состоянии. Врачи, проведя 5-часовую операцию, спасли ей жизнь.

Сторона подсудимого

Адвокат подсудимого во время прений сторон заявил, что подзащитный совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения. По этой причине защита ходатайствовала о проведении психологической судебно-медицинской экспертизы для определения возможного состояния аффекта. Ранее проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала осужденного вменяемым.

Суд указал на отсутствие оснований для назначения дополнительной экспертизы, так как следствие не выявило у нападавшего состояния аффекта и указало на то, что он полностью осознавал свои действия, а также имел спланированный план.

«Он хороший парень. Ему недавно исполнился 21 год. Учился, увлекался футболом и компьютерами. Многие сейчас считают, что мать заставила его пойти на это преступление. Но мать никогда плохого не говорила о невестке. Да, были ситуации, когда она плакала дома, когда невестка ушла, она винила себя в этом. У нее начались проблемы со здоровьем. А у него случился психологический сбой. Он хотел отомстить невестке за маму. Считал, что здоровье его матери ухудшилось из-за нее», — сказал «Газете.uz» один из членов семьи.