Президент Узбекистана подписал 1 февраля постановление об организации деятельности новообразованного Министерства энергетики.

Ранее мы писали о назначении главой нового ведомства Алишера Султанова, освобожденного от должности заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Согласно документу, до 1 марта при техническом содействии Всемирного банка будут разработаны модели реформирования электроэнергетической отрасли с подготовкой подробной «дорожной карты» по реализации реформ.

До 15 марта министерство разработает проект постановления президента о реструктуризации компании «Узбекэнерго» в соответствии с современной схемой организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии.

До 1 апреля Минэнерго подготовит проект постановления президента о реструктуризации компании «Узбекнефтегаз». Он предусмотрит оптимизацию неэффективных структур управления, реорганизацию предприятий нефтегазовой отрасли исходя из профиля деятельности, привлечение частных, включая иностранных, прямых инвестиций в их развитие, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

При реструктуризации «Узбекнефтегаза» и «Узбекэнерго» будут образованы отдельные государственные предприятия по эксплуатации и развитию магистральной газотранспортной системы и магистральных электрических сетей.

Кроме того, до 1 мая запланирована разработка Концепции развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане на период 2019—2023 годы. В ней будут учтены:

комплексное видение и стратегические задачи по реализации приоритетных направлений развития возобновляемых источников энергии;

изучение зарубежного опыта по использованию возобновляемых источников энергии;

строительство объектов возобновляемых источников энергии и соответствующей инфраструктуры с применением технологий, обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности;

подготовка специалистов в вузах страны и за рубежом, а также их стажировку в зарубежных компаниях в сфере возобновляемых источников энергии.

При Минэнерго образуется внебюджетный Фонд развития топливно-энергетической отрасли. Источниками его формирования станут, в частности, суммы штрафов в полном объеме, взыскиваемые с хозяйствующих субъектов и граждан за нарушение законодательства в сфере энергетики. Средства фонда будут расходоваться на укрепление материально-технической базы Минэнерго, Узнефтегазинспекции и Узэнергоинспекции, материальное стимулирование и повышение квалификации их работников.

К Министерству энергетики переходят функции Министерства экономики и промышленности и «Узбекнефтегаза» по соглашениям о разделе продукции.

О будущей полной реорганизации топливно-энергетических государственных компаний заявил в послании парламенту президент Узбекистана в декабре 2018 года.

«Высокий уровень государственного присутствия в топливно-энергетической, нефтегазовой, химической, транспортной и банковской сферах сдерживают развитие и привлечение инвестиций на основе рыночных механизмов», — заявил он.

Документом также утверждено строительство гостиничного комплекса с привлечением зарубежных инвесторов на земельном участке, где расположено административное здание «Узбекэнерго».

Здание для размещения Минэнерго и «Узбекэнерго», как ожидается, будет найдено в течение месяца.