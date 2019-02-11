Международный автобусный рейс «Ташкент — Бишкек — Ташкент» возобновлен, сообщила пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта (преобразовано в Министерство транспорта).

Расписание, составленное на основе трехсторонних соглашений, подписано 4 февраля транспортным комитетом Министерства инфраструктуры и развития Казахстана.

Время отправления автобусов с автовокзала Бишкек установлено на 9:00, 16:50 и 23:30. Время отправления с автовокзала Ташкента осталось без изменений, автобусы отправляются в 9:00, 18:00 и 22:00, уточнили «Газете.uz» в агентстве.

Напомним, в январе Казахстан временно приостановил транзитный проезд автобусов по международному маршруту «Ташкент — Бишкек — Ташкент» без согласования с компетентными органами Кыргызстана и Узбекистана. Казахская сторона объяснила это процессом согласования нового расписания движения.