Казахстан временно приостановил транзитный проезд автобусов по международному маршруту «Ташкент — Бишкек — Ташкент» без согласования с компетентными органами Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщило агентство 24.kg со ссылкой на Министерство транспорта и дорог Кыргызстана.

В сообщении говорится, что «оснований для запрета на проезд автобусов не было». Транзитный проезд автобусов, обслуживающих маршрут, согласован Комитетом транспорта Казахстана в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении на период до 1 января 2023 года.

В ноябре 2018 года казахская сторона предложила обеспечить интервал движения между маршрутами автобусов «Ташкент — Бишкек» и «Бишкек — Жибек-Жолы» (Казахстан) не менее одного часа. Пожелания были учтены, однако через месяц в Агентство автотранспорта Кыргызстана пришло письмо от Комитета транспорта Казахстана о приостановлении автобусного маршрута. Казахская сторона объяснила это процессом согласования нового расписания движения.

В Узбекском агентстве автомобильного транспорта «Газете.uz» подтвердили эту информацию и отметили, что сейчас идут переговоры по согласованию нового расписания движения, на перемещение пассажиров урегулирование этого вопроса не влияет — «они доезжают до казахской границы и пересаживаются на другой автобус».

Международный рейс «Ташкент — Бишкек — Ташкент» начал курсировать 7 мая 2018 года. Договоренность об открытии маршрута была достигнута на заседании узбекско-кыргызской Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок 22 января в Ташкенте.