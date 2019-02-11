Американского эксперта могут привлечь в качестве постоянного советника Министерства занятости и трудовых отношений. Этот вопрос рассматривался на встрече делегации Узбекистана во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой с заместителем министра труда США Мартой Ньютон 7 февраля в Вашингтоне, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Марта Ньютон отметила ощутимый прогресс в искоренении принудительного труда в Узбекистане за последние два года.

Стороны обсудили сотрудничество между трудовыми ведомствами Узбекистана и США по внедрению международных стандартов труда, совместному исследованию рынка труда и демографического положения Узбекистана и управлению большими базами данных.

«Указанные направления сотрудничества особо актуализируются в контексте разработки нового Трудового кодекса Узбекистана и планов проведения в 2022 году переписи населения», — говорится в сообщении.

Правительственная делегация также встретилась с заместителями помощника Торгового представителя США по вопросам применения Генеральной системы преференций (ГСП) Эрландом Хэрфиндалом и по делам Южной и Центральной Азии Зебой Реязуддин.

Хэрфиндал сообщил, что США сейчас рассматривают вопрос применения в отношении Узбекистана режима беспошлинной торговли ГСП. Этот процесс, по его словам, обусловлен проблематикой принудительного труда. Информация по этой теме, предоставленная узбекской делегацией, как ожидается, будет использоваться при выработке рекомендаций для администрации президента США.

Американская сторона приветствовала конструктивные переговоры узбекской делегации с Cotton Campaign — глобальной коалицией правозащитных, трудовых, инвестиционных и деловых организаций. Эти переговоры должны положительно сказаться на восприятии открытости Узбекистана среди правозащитного сообщества США, отметили на встрече.

Делегация также провела переговоры с послом по особым поручениям в сфере мониторинга и борьбы с торговлей людьми Джоном Ричмондом.

«Представитель Госдепартамента США приветствовал открытость правительства Узбекистана к обсуждению „чувствительных вопросов“ и высоко оценил предпринимаемые в республике меры по недопущению использования детского и принудительного труда», — отмечается в сообщении МИДа.