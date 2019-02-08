Представители администрации президента и Госдепа США приветствуют диалог властей Узбекистана с международными организациями по вопросам, связанным с правами человека и искоренением принудительного труда, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой в Вашингтоне провела встречи с заместителем помощника президента США Лизой Кёртис, первым заместителем помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, а также исполняющим обязанности помощника госсекретаря по вопросам прав человека, демократии и труда Майклом Козаком.

Ранее сообщалось, что делегация в ходе визита в США 4−6 февраля примет участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign в Вашингтоне для выработки механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого «бойкота крупных брендов» США в отношении текстильной продукции Узбекистана.

«Лиза Кёртис высоко оценила осуществляемые в республике преобразования, особенно в продвижении правочеловеческой повестки на государственном уровне», — говорится в сообщении.

Майкл Козак, в свою очередь, подчеркнул, что значительный прогресс достигнут не только в вопросе искоренения принудительного труда, но и в обеспечении религиозных свобод.

«По мнению высокопоставленных лиц США, участие официальной делегации Узбекистана впервые в совещании Cotton Campaign подтверждает твердую приверженность руководства республики полноценной реализации реформ, нацеленных на защиту прав и свобод человека, и свидетельствует о готовности Ташкента к открытому диалогу и конструктивному взаимодействию по самым чувствительным вопросам правозащитного характера», — отмечается в сообщении.

В Cotton Campaign входят представители правозащитных организаций, производителей, ритейлеров и профсоюзов, Американской ассоциации одежды и обуви, Ассоциации индустрии моды США, Американской федерации труда и Конгресса промышленных организаций и другими, а также зарубежных брендов, таких как Nike, Zara, GAP, Levi’s, H&M, UNIQLO и многие другие.

В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.