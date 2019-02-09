Чемпионат Узбекистана по хоккею возобновлен после пятилетнего перерыва. Первый тур чемпионата прошел в пятницу на ледовой арене Ice City в Ташкенте.





Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, в первом матче команда «Ташкент» разгромила «Бинокор» со счетом 5:1. Во второй игре в более напряженной борьбе «Семург» обыграл «Хумо» со счетом 5:4.

«Ташкент» с 3 оками и лучшей разницей забитых и пропущенных возглавляет группу, следом идут «Семург» (3), «Хумо» (0) и «Бинокор» (0).





Как объяснил «Газете.uz» капитан «Бинокора» Алишер Азимов, чемпионат будет проходить четыре круга по шесть игр (три дома, три на выезде) и продлится до 17 марта. После состоятся плей-офф и финал (планируется провести на Humo Arena). Игры проводятся каждую пятницу и воскресенье.





Матчи второго тура пройдут 10 февраля. Команда «Бинокор» в выйдет на лед против «Семурга» (11:00), а «Ташкент» сыграет с «Хумо» (13:00).