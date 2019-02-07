Соединенные Штаты Америки стремятся к тому, чтобы страны Центральной Азии отказывались от закупок российского военного оборудования в пользу контрактов с США. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел на слушаниях в Сенате 5 февраля.

Джозеф Вотел сообщил, что Узбекистан выразил интерес к диверсификации своих военных поставок и предоставил список американских систем и оборудования, в покупке которых он заинтересован.

«Такая заинтересованность представляет уникальную возможность увести Узбекистан в сторону от военных закупок из России и углубить наши отношения по мере того, как мы ведем переговоры о расширении доступа к перевозкам по воздуху и суше через Северную распределительную сеть», — отметил он.

«Россия остается доминирующей силой в Центральной Азии, и Узбекистану необходимо тщательно балансировать сотрудничество с США, чтобы не допустить действий, которые Москва считает провокационными», — подчеркнул Джозеф Вотел.

В прогнозе на 2019 год глава Центкома отметил, что Узбекистан продолжит наращивать потенциал, используя содействие США в сфере безопасности для поддержания баланса между российским и китайским влиянием.

По его словам, Узбекистан также будет уделять внимание повышению профессионализма своих служб в сферах безопасности границ, борьбы с наркоторговлей и терроризмом и укрепления обороны.

В целом, описывая отношения США и Узбекистана, Джозеф Вотел сказал, что партнерство между двумя странами продолжает улучшаться.

«Мы все более оптимистичны по поводу того, что правительство Узбекистана продвигает конструктивную внешнюю политику, улучшая отношения с соседями и все активнее участвуя в многосторонних обменах и учениях. Узбекистан полностью поддерживает нашу Южно-Азиатскую стратегию и является конструктивным партнером по мирному процессу в Афганистане», — заявил он.

«Учитывая многочисленное население Узбекистана, его мощные силовые структуры, центральное расположение и общую границу с Афганистаном, готовность страны к партнерству с нами и своими соседями может способствовать укреплению стабильности в регионе», — отметил глава Центкома.

Джозеф Вотел добавил, что конференция начальников генеральных штабов армий государств Центральной и Южной Азии, которая пройдет в Узбекистане в феврале, демонстрирует растущую роль страны в качестве регионального лидера.