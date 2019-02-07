Чемпионат Узбекистана по хоккею возобновляется после пятилетнего перерыва, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В матче открытия 8 февраля на столичной ледовой арене Ice Сity сыграют «Ташкент» и «Бинокор». В этот же день пройдут матчи между «Хумо» и «Семург».

Соревнование завершится 17 марта, а с 20 марта возьмет старт двухраундовая стадия плей-офф, которая будет проводиться до трех побед.

Судейство будет проходить под руководством арбитров международной категории.

Чемпионат Узбекистана по хоккею — национальная хоккейная лига между клубами по хоккею с шайбой Узбекистана. Лига была образована в 2013 году, матчи проходили в ледовом дворце парка культуры и отдыха имени Фурката в Ташкенте. В первом сезоне участвовали четыре столичные команды. Команды встречались между собой дважды, затем в раунде плей-офф команда, занявшая первое место в итоговой турнирной таблице, встречалась с командой, которая заняла четвертое место.

После первого круга первый сезон не был продолжен по неизвестным причинам. 1 февраля Федерация хоккея Узбекистана анонсировала запуск чемпионата Узбекистана по хоккею. В 2020 году планируется начать проведение чемпионата Узбекистана по хоккею среди клубных команд в пяти возрастных категориях.