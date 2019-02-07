Сотрудник Патрульно-постовой службы Ташкента оштрафован за парковку автомобиля на автобусной остановке, сообщила пресс-служба ГУВД столицы. Фото патрульного автомобиля Nexia с государственным номером 01 587 VSF, припаркованного на автобусной остановке, было опубликовано в социальной сети Facebook.

ГУВД отмечает, что патрульные автомобили имеют право совершать развороты, повороты и останавливаться не по Правилам дорожного движения, если для этого есть крайняя необходимость согласно статье 19 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (действия, совершенные для устранения опасности, угрожающей гражданам).

В данном случае ГУВД была проведена проверка для выяснения причин нарушения сотрудником ПДД, и принято решение о привлечении его к административной ответственности.

«Когда в сети интернет появляются фото нарушения ПДД патрульным автомобилем, сначала проверяется причина, по которой сотрудники нарушили правила. Если не будет доказана обоснованность действий, то меры административного воздействия к сотрудникам будут приняты в равной степени, как и к любому другому нарушителю», — подчеркнули в ГУВД.