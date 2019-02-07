Россия заинтересована в решении проблем Арала, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Ашхабад 6 февраля.

«Решающее слово принадлежит странам региона. Поскольку не так давно мы жили в едином государстве — СССР, где уделялось большое внимание этой проблеме, в России предложили рассмотреть возможность предоставления ей статуса наблюдателя в Международном фонде спасения Арала», — отметил министр.

Он выразил признательность Туркменистану за поддержку этой просьбы и надежду, что и остальные участники фонда примут такое же решение.