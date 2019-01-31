В Ташкенте состоялось торжественное открытие автоцентра Hyundai Auto Asia. Он построен по новейшему стандарту бренда Hyundai — GDSI (Global Dealership Space Identity) — и будет работать по принципу 3S (Sales, Service, Spare parts).
Новый центр полностью передает тематику бренда: стильный и лаконичный интерьер продуман для комфортного пребывания, а спектр услуг впечатляет разнообразием и качеством.
В шоуруме дилерского центра можно приобрести новый автомобиль, оригинальные запасные части и аксессуары Hyundai. Также в сервисной зоне осуществляется обслуживание автомобилей современным диагностическим оборудованием, которое позволяет выполнять любые виды работ, включая гарантийный и постгарантийный ремонт.
Для покупателей будет предоставлена услуга тест-драйва автомобилей, которая до этого не практиковалась в авторитейле Узбекистана. Тест-драйв позволит познакомиться с машиной, изучить ее технические параметры, оценить достоинства и в полной мере испытать автомобиль в городских условиях.
В Hyundai Auto Asia клиента встречают сотрудники с высокой квалификацией, которые прошли обучение по системе Hyundai Motor Company и подготовку в тренинг-центре по сбыту и техническому обслуживанию моделей Hyundai в зарубежных предприятиях.
Директор Hyundai Auto Asia Вячеслав Филимонов выразил уверенность в том, что узбекистанцы обязательно оценят надежность, доступность и качество этого автомобильного бренда.
На данный момент официальный дистрибьютор СП ООО Hyundai Auto Asia представляет на рынке Узбекистана две модели: кроссовер Creta — объемы двигателей 1,6 л и 2 л, а также седан Accent с объемом двигателя 1,4 л и 1,6 л.
В дальнейшем компания планирует расширять модельный ряд. На машины предоставляется официальная гарантия три года или 100 тысяч км.
Адрес: Юнусабадский р-н, пр. Амира Темура, 77 А
Ориентир: круг Уч Кахрамон
Телефон: +(998) 71−225−89−89.
Сайт: hyundai-auto.uz
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