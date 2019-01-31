Компания GM Uzbekistan с 1 февраля продлевает гарантийный срок обслуживания новых автомобилей с 1 года до 3 лет или с 20 тысяч до 100 тысяч км пробега, сообщила пресс-служба компании.
Гарантия будет распространяться на автомобиль и не связана с индивидуальным владельцем. В течение гарантийного срока производитель будет бесплатно ремонтировать автомобили с заменой деталей в случае их выхода из строя по вине производителя при условии, что владелец соблюдал все правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода за автомобилем.
Ненадлежащая эксплуатация автомобиля, авария, внесение изменений в конструкцию автомобиля или установка дополнительного оборудования, доработка или дооснащение автомобиля, не одобренного производителем, ведет к ограничению гарантии.
Zokirkhoja Isakhodjaev
Это точно не говорит о том что начали собирать более качественную машину. Просто решили продлить. Пока не понятна политика завода, с одной стороны хотят вернуть доверие народа, а с другой стороны обновляют модельный ряд машин на более дорогие модели. Сняли с конвейера Матиз, да модель была старая и давно нужно было либо обновить либо вместо что то похожее предложить, но взамен ничего нет. Только Малибу 2 и Трэкер у которых цена космическая и завышенная
Kadamboy Musaev
Отличная новость! Но почему гарантия на автомобиль “сгорает“ при установке пульта и сигнализации — согласно: “установка дополнительного оборудования“? А ведь каждый кто приобретает новый автомобиль старается его обезопасить..! Может быть тогда заводу изготовителю добавить эти опции уже при производстве машин? И еще было бы здорово если Производитель создал сайт где можно заказать автомобиль с той комплектацией и цветом, который нравится покупателю!!!
Golib Eshankulov
2015купил нексию после обноружил,что не работает переключатель обдува салона,отопитель.Перекашивает стекла двух передних дверей,ну и в гарантию.В ход пошли пасатижи отвертки, и толку не кокого,разные отговорки,не сколько поездок,и бесполезно.Так и ездию до сих пор с браком ,прям с конвеера