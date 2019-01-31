Компания GM Uzbekistan с 1 февраля продлевает гарантийный срок обслуживания новых автомобилей с 1 года до 3 лет или с 20 тысяч до 100 тысяч км пробега, сообщила пресс-служба компании.

Гарантия будет распространяться на автомобиль и не связана с индивидуальным владельцем. В течение гарантийного срока производитель будет бесплатно ремонтировать автомобили с заменой деталей в случае их выхода из строя по вине производителя при условии, что владелец соблюдал все правила эксплуатации, технического обслуживания и ухода за автомобилем.

Ненадлежащая эксплуатация автомобиля, авария, внесение изменений в конструкцию автомобиля или установка дополнительного оборудования, доработка или дооснащение автомобиля, не одобренного производителем, ведет к ограничению гарантии.