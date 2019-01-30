1 ноября 2018 года компания Oil Group Uzbekistan подписала соглашение с компанией Global Trade Co, официальным макродистрибьютором Shell. Это позволило компании стать официальным дистрибьютором Shell в Узбекистане. В результате этого сотрудничества 30 января в Ташкенте впервые открылся сервисный центр по продаже и замене смазочных материалов Shell.

Shell — поставщик смазочных материалов, обеспечивающий премиальными моторными маслами потребителей в более чем 100 странах.

Деятельность концерна Shell охватывает различные направления нефтегазовой отрасли, начиная от геологоразведки и добычи энергетических ресурсов, заканчивая сбытом готовой продукции и созданием инновационных технологий.

В первом официальном центре Shell в Узбекистане представлены различные решения: линейки масел для легковых автомобилей Shell Helix, легкогрузовых и грузовых машин Shell Rimula с технологией усиленной динамической защиты двигателя.

За маслами Shell Helix стоят тысячи моточасов испытаний по американской методике Sequence VG: моторы устанавливают на специальных стендах и тестируют по разнообразным программам. Продукция проверяется на износ и отложения на поршнях и кулачках распредвала, коррозию и истирание подшипников, экономию топлива, а также способность образовывать на деталях двигателя защитную пленку.

Масла Shell Rimula, предназначенные для бензиновых и дизельных двигателей, разрабатывались для эксплуатации в тяжелых условиях с учетом высоких пробегов и перегрузов. Они эффективно противостоят износу, снижают затраты на техническое обслуживание и экономят топливо.

«Заботливый автомобилист всегда выбирает оригинальные и высококачественные масла, ведь это вопрос длительности и безотказности работы мотора. Производители контрафактной продукции используют дешевые составляющие или даже отработанные смазочные материалы, что зачастую приводит к поломке и дорогостоящему ремонту двигателя. Будучи официальным представителем Shell, мы гарантируем оригинальность наших моторных масел. Мастера Oil Group Uzbekistan проходят стажировку в крупнейших сервисных центрах Shell в Европе и способны подобрать смазочные материалы с учетом типа, возраста и условий эксплуатации вашего автомобиля. В ближайших планах — организация в Узбекистане мастер-классов от иностранных специалистов Shell», — сказал Владимир Умаров, менеджер сервисного центра Shell.

В честь открытия центра услуги по замене моторного масла до конца февраля будут оказываться бесплатно. Помимо этого, специалисты сервисного центра с радостью расскажут каждому посетителю об особенностях и преимуществах смазочных материалов торговой марки Shell.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Юнус-Ота, 19 квартал

Ориентир: заправка UzmalOil, магазин Avtoritet

Официальный сервисный центр Shell: (+998) 98−117−87−11.

Сайт: premium-oil.uz

Головной офис компании Oil Group Uzbekistan: (+998) 78−148−11−48.

Сайт: oilgroup.uz

На правах рекламы.