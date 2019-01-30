Кандидатуры на должности заместителей премьер-министра Узбекистана, министров и председателей государственных комитетов с 1 апреля должны быть одобрены Законодательной палатой Олий Мажлиса. Новый порядок утвержден указом президента Шавката Мирзиёева от 28 января о повышении ответственности Кабинета Министров за эффективность реализации стратегических задач социально-экономического развития страны.

Кандидаты на должности вице-премьеров, министров и глав госкомитетов при рассмотрении их кандидатур в нижней палате парламента будут представлять планы действий, предусматривающие взаимосвязанные с программой действий правительства правовые, экономические, социальные и организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу.

Премьер-министр вместе с членами правительства должен представлять в палаты Олий Мажлиса ежеквартальный отчет о реализации государственной программы на соответствующий год (2019 год — Год активных инвестиций и социального развития).

Оценка деятельности органов исполнительной власти всех уровней и их руководителей будет основываться на достижении конкретных показателей и целевых индикаторов, качества и эффективности реализации программ стратегического развития отраслей экономики, социальной и иных сфер на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

С 1 апреля также внедряется практика проведения на системной основе тематических выездных (открытых) заседаний правительства в регионах с участием руководителей местных органов исполнительной власти, территориальных органов госуправления и представителей общественных организаций.

Председателю Комиссии по реализации Концепции административной реформы Абдулле Арипову поручено до 1 мая внести в администрацию президента предложения по комплексной программе мер по оптимизации и совершенствованию деятельности министерств, госкомитетов и ведомств, входящих в структуру правительства, а также органов хозяйственного управления.

Программа должна учитывать следующие аспекты:

совершенствование институциональных и организационно-правовых основ деятельности министерств, госкомитетов и ведомств, конкретизация и четкое разграничение их задач, функций и полномочий, механизмов их реализации и сфер ответственности уполномоченных лиц, органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятов, обеспечение процессов их координации и взаимодействия;

механизмов их реализации и сфер ответственности уполномоченных лиц, органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимиятов, обеспечение процессов их координации и взаимодействия; внедрение в систему госуправления современных форм, методов и принципов, в том числе «цифровой экономики», стратегического планирования и прогнозирования, инновационных идей, разработок и технологий;

в том числе «цифровой экономики», стратегического планирования и прогнозирования, инновационных идей, разработок и технологий; совершенствование механизмов взаимодействия органов госуправления, органов исполнительной власти и бизнеса на местах, активное внедрение основ государственно-частного партнерства и использование передового зарубежного опыта;

на местах, активное внедрение основ государственно-частного партнерства и использование передового зарубежного опыта; формирование эффективной системы профессиональной государственной службы, внедрение действенных механизмов устранения бюрократии, бумаготворчества и многочисленных совещаний, а также противодействие злоупотреблениям и другим негативным явлениям.

В указе подчеркивается, что «ускоренное развитие страны обуславливает необходимость пересмотра действующих подходов и методов работы правительства., внедрения качественно новых и инновационных способов организации его деятельности, повышения самостоятельности руководителей ведомств за реализацию государственной политики и достижение конкретных результатов в закрепленных сферах».

В документе обращается внимание членов Кабинета Министров, руководителей органов государственного и хозяйственного управления, а также председателя Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей, городов и районов на необходимость «решительного устранения имеющихся недостатков, а также своевременной, четкой и в полном объеме реализации основополагающего принципа „Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу“».

Документом поручено в трехмесячный срок разработать проекты законов «О Кабинете Министров Республики Узбекистан» (в новой редакции) и «О стратегическом планировании».

В этот же срок должны быть подготовлены предложения по оптимизации системы органов госуправления и исполнительной власти, кардинальному сокращению участия государства в экономических процессах, а также утверждению конкретного перечня функций госорганов, передаваемых частному сектору, с внедрением механизмов государственного контроля за надлежащим выполнением передаваемых функций.

Намечено совершенствование системы оплаты труда работников министерств, госкомитетов и других органов госуправления в тесной увязке размеров оплаты труда с результатами, сложностью и ответственностью выполняемых трудовых функций в соответствии с международными стандартами и нормами.

Премьер-министр и администрация президента до 1 марта должны представить на рассмотрение президента резерв кандидатур на замещение вакантных должностей руководителей органов государственного управления, обратив особое внимание выдвижению на эти должности женщин.

Указано «широко применять практику назначения на ответственные должности опытных менеджеров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных специалистов».