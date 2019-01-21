До начала переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель состоялся брифинг для представителей СМИ.

Ангела Меркель отметила, что визит президента Узбекистана после долгого перерыва имеет важное значение и придаст мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы хотим быть надежным партнером Узбекистана. Видим множество возможностей для расширения связей между нашими странами», — сказала федеральный канцлер.

Стороны выразили удовлетворение ускоренно развивающимися в последние годы двусторонними связями и активизацией политического диалога.

Президент особо подчеркнул, что Узбекистан намерен вывести отношения с Германией на качественно новый, более высокий уровень.

В повестке переговоров — состояние и перспективы взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, технологий и инноваций, инвестиций, образования и культуры.

На встрече президента Узбекистана и федерального канцлера Германии особое внимание будет уделено усилению взаимодействия в борьбе против терроризма и экстремизма. Ключевым вопросом является скорейший запуск мирного процесса в Афганистане.

Узбекистан открыт для конструктивного диалога в области обеспечения прав и свобод человека, а также сотрудничества в целях достижения прозрачности системы государственного управления и полного искоренения коррупции в Узбекистане, говорится в сообщении.

Стороны выразили готовность расширить инвестиционное и технологическое сотрудничество. В преддверии визита президента Узбекистана прошел бизнес-форум, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых проектов на сумму свыше 8 млрд евро, продолжается работа над другими соглашениями.

Отмечен большой потенциал взаимодействия в области среднего, профессионального и высшего образования, расширении сети школ с углубленным изучением немецкого языка, развитии связей с германскими вузами.