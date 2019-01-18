«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить впрок и заморозить на будущее.

Котлеты





Одно из самых домашних и семейных блюд — это, конечно, котлеты. Пышные, румяные, с поджаристой корочкой и сочные внутри — это блюдо любят и взрослые, и дети. Чтобы сэкономить время и отдохнуть после напряженного рабочего дня, котлеты можно приготовить впрок и заморозить. Все, что останется — это поджарить их и приготовить простой гарнир.

Куриные котлеты





Из куриного фарша можно приготовить необычные котлеты: под хрустящей корочкой и нежным куриным мясом скрывается начинка из ароматного расплавленного сыра с зеленью. Сыр и куриный фарш хорошо сочетаются друг с другом, и такой рецепт наверняка займет достойное место в списке любимых блюд семьи. В замороженном виде котлеты могут храниться до 3 месяцев.

Вареники с картофелем





Приготовленные дома вареники и пельмени — воплощение уюта. А еще это хороший вариант ужина или обеда для тех, кто не хочет тратить время в будни на приготовление еды. Для вареников с картофелем по этому рецепту нужно приготовить заварное тесто: оно будет плотным, эластичным и не разварится.

Ленивые вареники





Такие вареники хороши и для завтрака, и для обеда, и для ужина. Их не придется долго лепить, а к приготовлению можно привлечь детей. Готовое блюдо можно хранить в порционных пакетах в морозильной камере. Ленивые вареники можно подавать со сметаной, катыком, сладким соусом и фруктами.

Чучвара





Говоря о продуктах, которые можно заморозить на будущее, нельзя не вспомнить чучвару. Тонкое тесто, сочная начинка — недаром это блюдо ценится в нашей стране. Если лепить чучвару соберется вся семья, то времени уйдет совсем немного. Затем чучвару можно положить в порционные пакеты или контейнеры в морозильную камеру.

Батончики гранола





Гранола — это запеченные овсяные хлопья с сухофруктами и орехами. Из нее можно приготовить батончики: здоровый перекус и питательный завтрак для всей семьи. Батончики не пачкают руки, они вкусные и полезные. Для завтрака их можно раскрошить и залить кефиром, йогуртом или фруктовым соком. Батончики гранола хорошо хранятся в герметичной упаковке, поэтому можно приготовить их побольше и не думать, что же приготовить на завтрак.

Арахисовая паста





Еще один вариант завтрака, который можно приготовить впрок. Арахисовая паста может храниться 6 месяцев даже при комнатной температуре, а если она расслоиться, нужно будет просто перемешать. Чтобы приготовить арахисовую пасту дома, понадобится блендер — чем мощнее, тем лучше. Готовая паста хороша для бутербродов, выпечки или в качестве топпинга.

Слоеное тесто





Если в морозилке есть слоеное тесто, всегда можно быстро приготовить самсу, пирог, слойки или даже торт. Оно отлично хранится длительное время, поэтому можно приготовить сразу двойную порцию теста и разложить его по отдельным пакетам. Замесить слоеное тесто не так сложно, как кажется, с этим справятся даже начинающие кулинары — достаточно быть внимательным и четко следовать рецепту.

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