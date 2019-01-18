«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на 19 и 20 января.

Кино

В Ташкенте стартовали две премьеры фильмов: боевик «Крид 2» и фантастический триллер «Стекло».

Продолжаются показы фильмов «Путь домой», «Начни сначала», «Мэри Поппинс возвращается», «Снежная Королева: Зазеркалье», «Т-34», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Ёлки последние», «Три богатыря и Наследница престола», «Берлин-Аккурган», «Исломхужа», Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy, Asal oyi, Millioner kelin, Muzlagan, Salom rashk, Scorpion, Vasiyat.

19 января в фойе театра «Ильхом» пройдет показ драматического фильма режиссера Владимира Панкова «Доктор» (1991). Вход свободный.

Спектакль «Симфония» 19 и 20 января

Театр Марка Вайля «Ильхом» приглашает на спектакль-аттракцион «Симфония» по мотивам пьесы «Аз есмь тварь» Виктора Понизова. Постановка: Борис Гафуров, Глеб Голендер, Анвар Абдуллаев и Артем Ким.

Выставка «Авангард сквозь пространство и время» 19 января

В Галерее изобразительного искусства (НБУ) открылась выставка «Авангард сквозь пространство и время», где представлены работы из коллекции Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого.

Вечеринка и урок по аргентинскому танго 20 января

В студии Tango-Magia пройдет вечеринка Tango de Invierno. Гостей ждет танцевальное настроение и урок по аргентинскому танго.

Бесплатная игротека в Ground Zero Kitob Olami 19 января

В Ground Zero Kitob Olami состоится бесплатная игротека от магазина «Мосигра». Желающие смогут бесплатно поиграть в различные настольные игры.

Познавательная программа в клубе Argamak Sher 19 января

Конноспортивный клуб Argamak Sher проведет шоу-программу, где участники смогут проехаться верхом на породистой лошади.

Бесплатный мастер-класс по пилатесу 19 января

В фитнес-клубе OZone пройдет бесплатный мастер-класс по пилатесу для всех желающих, который проведет Татьяна Курбанова.

Подборка книг

Ознакомиться с подборкой книг, в которых отражены лучшие мировые примеры особенностей ведения бизнеса, управления людьми и построения команды, можно на Afisha.uz.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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