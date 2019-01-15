Начавшееся накануне вторжение прохладной и влажной воздушной массы 15 января охватит всю территорию Узбекистана, местами дожди, следует из сводки Узгидромета, опубликованной Министерством по чрезвычайным ситуациям. Температура в ближайшие сутки — +3…+8 градусов, по северу — 0…+5. По горным районам страны временами снег, местами сильный, возможен туман. Лавиноопасно.

16−17 января — без осадков, лишь по Сурхандарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям возможен дождь.

На выходных ожидается новое вторжение с районов Туркменистана. 18 января пройдут дожди на теплом температурном фоне, а 19 января с затоком холодной воздушной массы с районов Поволжья местами возможен переход в снег. Температура в эти дни будет колебаться ночью от +3…+5 градусов до −2…−0, днем от +6…+8 градусов до +15…+17.

По Каракалпакстану и Хорезмской области 17 января — без осадков, температура ночью — 0…+5, днем +7…+12 градусов. На выходных — осадки, местами снег. 18 января температура ночью и днем +3…+8 градусов, 19 января — ночью и днем −5…−0. В воскресенье ночью и днем −8…−3 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях 17 января без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17. В пятницу возможен дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15. На выходных — 19−20 января — местами осадки, температура ночью −2…+3, днем 19 января +2…+7, 20 января — 0…+5 градусов.

По Ташкенсткой, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях переменная облачность, 17 января без осадков, температура ночью −2…+3, днем +12…+17. В пятницу и субботу местами возможен дождь, переходящий в снег.18 января ночью +3…+8, днем +10…+15, 19 января ночью и днем +3…+8, 20 января ночью −2…+3, днем 0…+5.

На территории Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях 17 января переменная облачность, без осадков. Температура в четверг ночью 0…+5, днем +14…+19 градусов. 18−20 января местами дождь, возможен переход в снег.

Температура 18 января ночью +5…+10, днем +12…+17, 19 января ночью и днем +5…+10. В воскресенье ночью 0…+5, днем +3…+8.

В Андижанской, Наманганской, Ферганской областях переменная облачность, 17−18 января без осадков, температура ночью −3…−2, днем +5…+10 градуса, 19−20 января местами осадки. Температура 19 января ночью 0…+5 тепла, днем +3…+8, 20 января — ночью −3…−2, днем 0…+5 градусов.

По горным районам республики переменная облачность, 17 января без осадков. 18−20 января местами осадки, колебание температуры ночью от −5…−10 до −5…−0 градусов, днем 0…+5 до −5…−0.