Административные суды Узбекистана в 2018 году рассмотрели 22052 дела, вытекающих из публично-правовых отношений, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

Дела касались, в частности, оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственного управления, иных организаций, уполномоченных на осуществление административно-правовой деятельности, органов самоуправления граждан и их должностных лиц, нарушающих права и охраняемые законом интересы граждан или юридических лиц.

В результате восстановлены права 17007 граждан и юридических лиц, в отношении 130 должностных лиц применены меры дисциплинарного взыскания.

Административные суды в отношении 477316 лиц рассмотрели 383733 дела о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности.

При этом в отношении 317,2 тысячи лиц назначены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы Узбекистана.

Административными судами рассмотрено больше всего дел о:

превышении водителями транспортных средств установленной скорости движения;

управлении транспортными средствами в состоянии опьянения;

нарушении водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшем причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба;

управлении транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения;

незаконной предпринимательской деятельности;

занятии деятельностью по перевозке пассажиров автомобильным транспортом без лицензии;

мелком хулиганстве;

невыполнении законных требований работника милиции;

нарушении правил паспортной системы и нарушении правил пребывания в Узбекистане.

В частности, административные суды рассмотрели в отношении 58015 лиц 57179 дел о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и уклонением водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Из них в отношении 6264 лиц применено взыскание в виде административного ареста, а 44367 лиц лишены права управления транспортным средством.

В отношении 22810 лиц рассмотрены 22182 дела о правонарушениях, связанных с нарушением водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшим причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба. Из них в отношении 19211 лиц применено административное взыскание в виде штрафа, а 1511 лиц лишены права управления транспортным средством.

215788 дел, то есть более 56% всех дел, рассмотрены административными судами в ходе выездных заседаний.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 3012 жалоб и протестов, из них 481 изучено на основе материалов дел. Отменено 101 решение нижестоящих судов и изменены 69 судебных решений.