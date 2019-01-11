Министерство экономики Узбекистана преобразуется в Министерство экономики и промышленности. Это предусмотрено указом президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации государственной политики в сфере экономического развития».

Документ направлен на превращение экономических органов в «локомотив» социально-экономического развития страны и внедрение рыночных механизмов управления экономикой.

Действующая структура экономических органов, принципы и методы организации их работы, отмечается в указе, не соответствуют современным требованиям к системе управления экономикой, а также структурным преобразованиям в отраслях экономики.

Основными задачами преобразованного министерства определены:

анализ и прогнозирование макроэкономических индикаторов и разработка предложений по внедрению рыночных механизмов управления экономикой и формированию стратегий развития ее основных отраслей;

стимулирование развития частного предпринимательства, создание благоприятных условий для улучшения деловой среды и сокращения доли «теневой» экономики;

разработка стратегий (моделей) развития промышленности страны на основе рационального размещения производственных сил, эффективного использования имеющихся природных и экономических ресурсов регионов;

реализация системных мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков;

выработка стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности с целью повышения экспортного потенциала национальной экономики;

активизация государственной политики в сфере урбанизации, обеспечение эффективного государственного регулирования процессов урбанизации;

участие в выработке и реализации активной инвестиционной политики страны;

проведение комплексного анализа и выработка мер по повышению уровня и качества человеческого капитала;

обеспечение внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность экономических органов;

обеспечение содействия в качественной и своевременной реализации проектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета и государственных целевых фондов.

Министерство экономики и промышленности определено уполномоченным государственным органом по выработке и реализации государственной политики в области социально-экономического и индустриального развития страны, а также стратегии инвестиционной политики Узбекистана.

Указом установлено, что государственные программы развития и инвестиционные программы Узбекистана разрабатываются с учетом стратегии инвестиционной политики страны на среднесрочный период.

Стратегия инвестиционной политики на среднесрочный период формируется Министерством экономики и промышленности в рамках Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года, региональных и отраслевых концепций развития, а также утвержденных программ и решений президента и правительства. Окончательный вариант концепции должен быть подготовлен до 1 июня.

Постановлением об организации деятельности нового министерства, также подписанным президентом, Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов передан от Национального агентства проектного управления Министерству экономики и промышленности.

В соответствии с указом отменяются льготы и преференции для участников малых промышленных зон (льготы для действующих участников сохраняются до 1 января 2020 года).

При этом участникам МПЗ предоставляются права оформлять право собственности на здания и сооружения (или их части), возведенные за счет их собственных средств, приватизировать переданные им здания и сооружения (их части), при условии полного выполнения инвестиционных и других социальных обязательств, но не ранее чем через пять лет с даты приобретения статуса участника МПЗ, а также приватизировать здания и сооружения (их части), по которым проведены реконструкция или капитальный ремонт за счет их собственных средств, но не ранее чем через три года с даты приобретения статуса участника МПЗ.

Средства, направленные участником малой промышленной зоны на реконструкцию или капитальный ремонт здания и сооружения (их части), учитываются при их приватизации.