Азим Ахмедхаджаев назначен заместителем хокима Джизакской области по вопросам инвестиций, инноваций, оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых промышленных зон и туризма, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

До сегодняшнего дня с августа 2018 года работал заместителем директора Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ), должность приравнена к заместителю советника президента Узбекистана.

Его кандидатуру на должность замхокима утвердил Кенгаш народных депутатов Джизакской области.

Азим Ахмедходжаев (1979 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (2002 год). Руководил Государственным комитетом по инвестициям в 2017−2018 годах. С мая 2016 года по март 2017 года был председателем правления банка «Асака». Ранее — с мая 2011 года — работал заместителем председателя правления, затем первым заместителем председателя правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана. До этого — с января 2009 года — работал председателем правления NBU Invest Group Национального банка внешнеэкономической деятельности. Работал также в Министерстве экономики и Фонде реконструкции и развития Узбекистана.

В феврале 2018 года возглавил Министерство по развитию ИТ и коммуникаций, а в августе стал руководителем блока по вопросам развития цифровой экономики и блокчейн в НАПУ.

Отметим, что в Джизакской области с 1 марта начнется реализация пилотного проекта «Илгор худуд» («Передовой регион»). Это предусмотрено указом президента Узбекистана «О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области».

Ответственным органом за подготовку и реализацию пилотного проекта определено НАПУ.