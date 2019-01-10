В Джизакской области с 1 марта начнется реализация пилотного проекта «Илгор худуд» («Передовой регион»), говорится в указе президента Узбекистана «О выработке эффективной модели государственного регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области» от 3 января.

Проект предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы, анализ и оценку сферы государственного управления и регулирования, определение передовых решений для ускоренного развития региона, а также конкретизацию сфер ответственности республиканских и территориальных органов исполнительной власти.

В рамках проекта будут разработаны механизмы формирования стратегических целей региона, а также целевые показатели для региональных органов государственного управления.

Запланировано улучшение инвестиционного климата посредством структурных реформ, условий жизни и увеличение доходов населения региона, ускоренное создание условий для производства востребованных товаров по принципу «Одно село — один продукт», стимулирование экономической деятельности и развитие новых отраслей промышленности и создание условий для повышения конкурентоспособности продукции и услуг, производимых в Джизакской области.

Ответственным органом за подготовку и реализацию пилотного проекта определено Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте. Его решения в рамках проекта, за исключением поручений управленческо-распорядительного характера, будут обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти и управления на местах и хозяйствующими субъектами.

Агентство также наделяется полномочиями по прямому взаимодействию с международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями и другими иностранными организациями в рамках выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию области.

Для реализации проекта будут сформирован Экспертно-аналитический совет и разработаны Схема планировки территории Джизакской области, с созданием специализированного Архитектурно-планировочного экспертного совета по контролю соответствия схеме планировки генеральных планов районов и населенных пунктов области.

Концепции развития Джизакской области, разрабатываемая в рамках проекта, должна включить в себя анализ и оценку сферы госуправления и регулирования, разработку нормативно-правовых актов, направленных на устранение административных барьеров, внедрение механизма оценки эффективности деятельности руководителей органов власти на местах, предложения по структурным реформам, в том числе в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма и добычи полезных ископаемых, предложения по реализации инновационных проектов, регулированию процессов урбанизации и комплексного жилищного строительства.