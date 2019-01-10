«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Диетическая ржаная мука





Ржаная мука — отличный выбор для тех, кто заботится о своей фигуре. Выпечка из нее получается ароматной и полезной, с большим количеством клетчатки. Ржаная мука «Алтын Дан» — это низкокалорийный продукт, который поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Ne Moloko





Ne Moloko — еще один продукт для тех, кто заботится о своей фигуре. Это овсяное молоко, которое могут пить и те, кто страдает от непереносимости лактозы. Российский бренд «Сады Придонья» представил в ассортименте сразу несколько видов овсяного молока: обезжиренное, шоколадное и классическое. У напитка сладковатый привкус, а то, что с шоколадом, напоминает обычное какао.

Шоколадная паста Mister Choco





Шоколадная паста от местного производителя получилась густой, с насыщенным шоколадным ароматом и ореховым привкусом. Она отлично подходит для бутербродов, блинчиков, с ней можно готовить выпечку и просто есть ложкой из банки.

Оливковое масло Taris





Не так давно в продаже появилось оливковое масло от турецкого производителя Taris. В своем ценовом сегменте это один из лучших производителей по всему миру, который представляет на рынки широкий ассортимент масла. Благодаря этому каждый сможет найти продукт себе по вкусу: в продаже есть упаковки объемом от 150 миллилитров до 5 литров и разнообразные виды масла — от органического до масла третьего отжима.

Сыр для пиццы





Твердый сыр кашар от турецкого производителя Melek идеально подходит для пиццы, горячих бутербродов и выпечки. Он твердый, плотный и слегка солоноватый. Самое главное — он отлично плавится и тянется. Вкус сыра нейтральный и хорошо сочетается с другими продуктами.

Skittles: «Фруктовая корица»





Новогодняя новинка на полках магазинов: конфеты Skittles со вкусом корицы. У них забавная «вязаная» упаковка и необычный, но приятный вкус. Привычные фруктовые драже обладают легким коричным ароматом: особенно удачным это сочетание получилось в случае с яблочными и вишневыми конфетами.

Шоколад Amilov





Местный бренд Crafers представил на рынки широкий ассортимент разнообразных сладостей. Среди них выделяется шоколад Amilov — молочный и темный. Шоколад вкусный, ароматный, не приторный; он хорошо и равномерно тает, поэтому его можно использовать и для выпечки или приготовления шоколадного крема.

Каннеллони





Каннеллони от итальянского бренда Pasta Reggia — это широкие макароны, предназначенные для фарширования. Фаршируют каннеллони в сыром виде, не отваривая, а затем заливают соусом и запекают в духовке — получается сытное и вкусное блюдо. Каннеллони от итальянской фирмы изготовлены из муки твердых сортов пшеницы, поэтому они подходят для питания и тем, кто заботится о фигуре.

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