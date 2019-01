Американская газета The New York Times включила Узбекистан в список 52 направлений, которые нужно посетить в 2019 году. Ранее Узбекистан в топ-40 направлений для путешественников в новом году включила британская The Guardian.

«Если вы когда-нибудь мечтали совершить путешествие по Шелковому пути, сейчас самое время для этого, — пишет газета. — Спустя более чем 25 лет после распада Советского Союза бывшая советская республика Узбекистан, где расположены некоторые из самых удивительных участков исторического пути, наконец, переживает собственную перестройку».

Издание отмечает ряд реформ, направленных на модернизацию страны: упрощение обмена валюты, возможность онлайн-бронирования авиабилетов и подачи заявок на визу, работу Узбекистана и Казахстана над созданием единой среднеазиатской визы для туристов, открытие пунктов перехода границы, восстановление воздушного сообщения со столицами региона и увеличение числа рейсов в Нью-Йорк.

В дополнение к новой гостинице Hyatt Regency в Ташкенте в ближайшие пару лет ожидается открытие других международных отелей, намечен запуск горнолыжного курорта мирового уровня и туристической зоны в Бухаре, пишет газета.