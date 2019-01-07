Британская газета The Guardian включила Самарканд в список 40 направлений для путешественников в 2019 году.

После прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году в Узбекистане происходят постепенные изменения, пишет издание.

«Для туристов, стремящихся испытать знаменитое гостеприимство страны, впечатляющую архитектуру и наследие Шелкового пути, условия быстро улучшаются», — отмечает газета.

The Guardian отмечает ввод электронных виз, значительно облегчивших процесс их оформления (в день выхода списка — 5 января — стало известно, что с 1 февраля туристы из Великобритания смогут посещать Узбекистан без визы) и упрощение перехода границ, что позволяет совместить визит в страну с посещением соседних республик Центральной Азии.

С открытием рейсов из Стамбула в Самарканд посещать древний город из Лондона стало еще проще, а основные туристические города теперь связаны скоростным железнодорожным движением.

«Было бы ошибкой не посетить столицу Ташкент, — отмечает газета, — в том числе в связи с отменой (наконец-то) запрета на фотографирование в красивом Ташкентском метро».