С 10 января прописка не является препятствием при устройстве на работу, сообщило Министерство занятости и трудовых отношений со ссылкой на закон, подписанный президентом Узбекистана накануне.

Согласно обновленной статье 80 Трудового кодекса, отсутствие временной или постоянной прописки либо учета по месту пребывания больше не является основанием для отказа в приеме на работу.

В приеме на работу может быть отказано, если у лица, поступающего на работу, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, является недействительным.

Из Кодекса об административной ответственности также исключена статья 223−2, по которой должностные лица могли быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 минимальных зарплат за прием на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания.