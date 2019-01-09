Президент Узбекистана примет участие в Международном инвестиционном саммите в Индии. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Ильхом Неъматов в ходе заседания Международного пресс-клуба в среду.

Как уточнил корреспонденту «Газеты.uz» первый замглавы МИДа, саммит пройдет в штате Гуджарат 18−20 января. Рабочий визит Шавката Мирзиёева состоится 18 января, поскольку в этот день пройдут основные мероприятия бизнес-форума. На него приглашены главы государств, международных фондов и крупных компаний.

21−23 января президент Узбекистана совершит официальный визит в Германию, добавил Ильхом Неъматов.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по инвестициям Лазиз Кудратов сообщил, что в ходе визита будет обсужден вопрос привлечения немецких компаний к созданию газохимических комплексов в Узбекистане.