Генеральный директор футбольного клуба «Бунёдкор» Мурад Бакиевич Алиев освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба ташкентской команды.

Мурад Алиев, ранее работавший первым заместителем министра по делам культуры и спорта, занимал пост гендиректора с мая 2017 года. Тогда он сменил Бахтиёра Бобоева, который также покинул должность по собственному желанию.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен Улугбек Абдусатторович Мирзаев, до этого работавший спортивным директором «ласточек».