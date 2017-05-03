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Фото: ФК "Бунёдкор"

Назначены президент и генеральный директор ФК «Бунёдкор»

В составе руководства футбольного клуба «Бунёдкор» произошли кадровые изменения.

Сегодня, 17:30   Спорт  

Назначены новые руководители ташкентского футбольного клуба «Бунёдкор», сообщила пресс-служба ФК.

Должность президента клуба оставалась вакантной в течение шести месяцев после ухода бывшего руководителя компании «Узтрансгаз» Шукурулло Махмудова. Новым президентом стал заместитель председателя правления «Узтрансгаза» Улугбек Ашуров.

Бахтиёр Бобоев, работавший генеральным директором клуба, покинул пост по собственному желанию. Новым генеральным директором «ласточек» назначен Мурад Алиев, бывший первый заместитель министра по делам культуры и спорта.

Текст: «Газета.uz»      795
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