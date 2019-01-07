Государственный налоговый комитет Узбекистана порекомендовал работодателям повысить заработную плату сотрудников, сообщается на официальной странице ГНК в Facebook.

В комитете отмечают, что повысить зарплаты можно за счет средств, высвобождающихся в связи со снижением налоговой нагрузки, включая снижение единого социального платежа. Эта рекомендация содержится в постановлении президента от 26 декабря.

В новом году ставка ЕСП для бюджетных организаций и госпредприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде от 50% и их структурных подразделений сохранена на уровне 25%, а для остальных плательщиков ЕСП снижена с 15% до 12%.