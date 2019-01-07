Государственный комитет по статистике опубликовал данные о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров на центральных дехканских рынках Узбекистана. Данные приведены по состоянию на 4 января. Информация о ценах на продовольственные товары формируется на основе выборочного статистического наблюдения.

Наименование Мин (сум за 1 кг) Макс Говядина 26000 (Нукус) 52000 (Чирчик) Баранина 28000 (Джизак) 46600 (Ташкент) Картофель 1200 (Ташкент) 3700 (Ташкент) Лук 500 (Ташкент) 1900 (Ташкент) Морковь 900 (Наманган) 3400 (Ташкент) Яйца, десяток 4000 (Андижан) 7800 (Ташкент) Рис 4000 (Гулистан) 19600 (Ташкент) Растительное масло, литр 8500 (Андижан) 13000 (Джизак) Сахар 4500 (Гулистан) 5500 (Нукус, Андижан, Бухара, Джизак, Карши,

Навои, Наманган,

Самарканд, Термeз, Ургенч)

Перечень центральных дехканских рынков в разрезе регионов, где были проведены наблюдения: