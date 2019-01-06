В 2018 году в Узбекистане 1561 должностное лицо разного уровня было привлечено к уголовной ответственности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Из общего числа 580 — руководители хозяйствующих субъектов, 257 — представители сферы образования, 83 — здравоохранения, остальные — представители других сфер.

39 должностных лиц, совершивших уголовные преступления, занимали посты на республиканском уровне в министерствах, ведомствах, предприятиях и организациях, другие — на уровне областей, городов и районов.

Среди привлеченных к ответственности 821 человек обвинен в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества, 138 — за дачу и получение взятки, остальные — за другие должностные преступления.

В выступлении на День Конституции в декабре президент Шавкат Мирзиёев назвал цифры очень высокими и заявил, что с коррупцией страна никогда не сможет достичь поставленных целей.