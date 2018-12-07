В 2018 году 1177 должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом в пятницу на мероприятии, посвященном Дню Конституции Узбекистана, заявил президент Шавкат Мирзиёев. Запись выступления передал телеканал «Узбекистан 24».

«Вы видите, что показывают каждый день по телевизору: [коррупцию] в банке, хокимияте, больнице, прокуратуре, органах внутренних дел. Когда мы сможем избавиться от этой болезни? Когда мы всей страной будем противостоять этому. 1177 ответственных лиц, среди них есть хокимы областей», — отметил глава государства.

С коррупцией Узбекистан никогда не сможем достичь поставленных целей, подчеркнул он. «1177 человек — это очень большая цифра. О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что наше еще общество далеко от таких понятий, как справедливость, честность, ответственность, удовлетворение нужд народа, служение народу», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев предложил создать в палатах Олий Мажлиса комитеты по борьбе с коррупцией.