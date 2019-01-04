В рамках реформирования системы государственного управления в Узбекистане планируется оптимизировать количество заместителей премьер-министра. Об этом говорится в проекте Государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития», обсуждение которого продлится до 15 января.

Согласно документу, до 1 апреля должен быть разработан проект указа президента, которым будет отменена практика назначения вице-премьеров одновременно руководителями определенных ведомств.

В настоящее время первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов является председателем правления компании «Узбекистон темир йуллари», вице-премьеры Жамшид Кучкаров — министром финансов, Сухроб Холмурадов — главой Государственного комитета по инвестициям, Танзила Нарбаева — председателем Комитета женщин.

В прошлом вице-премьеры были министрами здравоохранения, сельского и водного хозяйства, руководителями «Узавтосаноат», «Узбекнефтегаза», «Узагротехсаноатхолдинга» и других структур.

В ежегодном послании парламенту в конце декабря президент Шавкат Мирзиёев заявил, что стране нужен «компактный» Кабинет Министров.

«Мы должны оптимизировать систему исполнительной власти, продолжить административную реформу и широко применять современные методы менеджмента в государственном управлении», — отметил он.

Президент указал, что в состав комплексов правительства входит более 160 ведомств и организаций, премьер-министр имеет 8 заместителей по сферам и отраслям, однако Кабмин и входящие в его структуру министерства и ведомства так и не стали «реальной решающей силой процесса реформ».

В проекте Госпрограммы-2019 предлагается ввести порядок прямой отчетности руководителей министерств и ведомств премьер-министру по подготовленным ими документам, что должно повысить их персональную ответственность.

При Кабмине намечено создать постоянно действующий совет для оценки качества, практичности и эффективности документов, подготовленных заместителями премьер-министра и другими членами правительства.

Кроме того, планируется четко определить полномочия правительства в социально-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в сфере регионального развития, а также во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах, в том числе четко указать границы ответственности членов правительства.

Обсуждение проекта Госпрограммы-2019: