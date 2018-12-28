Президент Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу, говоря о необходимости административной реформы, заявил, что в Узбекистане будет создан «компактный» Кабинет Министров.

Сейчас в комплексы правительства входят 163 ведомства и организации, у премьер-министра 8 заместителей по разным сферам. «Но отвечает ли современным требованиям такой порядок? К сожалению, нельзя ответить положительно», — отметил президент, подчеркнув, что сам почти 14 лет работал премьер-министром и детально знает систему изнутри.

«Министры и руководители компаний привыкли обращаться в Кабмин по пустяковым вопросам. В результате правительство превращается в структуру, занимающуюся ежедневными рутинными вопросами, — сказал руководитель страны. — Если ты руководитель, решай сам. Не нужны люди, которые бегают в правительство с каждой бумажкой».

Шавкат Мирзиёев поручил в трехмесячный срок разработать программу комплексных мер по оптимизации структуры правительства и повышению эффективности его работы.

Он подчеркнул необходимость оперативного решения проблем, имеющихся на местах, которые сейчас остаются вне поля зрения правительства.

«Опыт народных приемных президента за прошедшие два года показал, что мы очень отдалились от народа и его повседневных проблем. Это справедливая правда, нравится она кому-то или нет», — сказал глава государства.

Госорганы должны работать непосредственно с населением. «Они должны быть помощниками народа и партнерами предпринимателя», — отметил он.

Президент также отметил важность внедрения «умных» принципов управления.