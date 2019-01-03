Министерство финансов Узбекистана предложило отметить государственное регулирование цен на хлопковое масло, предназначенное для социально уязвимых слоев населения и формирования государственного стратегического резерва, реализуемое по прямым договорам, а также шелуху и шрот хлопковых семян. Проект постановления Кабинета Министров об этом опубликован для общественного обсуждения.

С ноября, согласно постановлению президента, технические семена хлопчатника реализуются через биржевые торги любым отечественным предприятиям, имеющим мощности для переработки семян. Шелуха и шрот начали свободно продаваться на бирже.

В своем выступлении в Сенате Олий Мажлиса 13 декабря вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров объяснил, почему реализация семян хлопчатника через биржу не удалась.

«Мы резко повысили цену на семена хлопчатника, а также начали либерализацию через продажу шелухи и шрота хлопковых семян на бирже. Но если посмотреть на цены шелухи и шрота, то маржа между ними очень большая, то есть заводы формально реализуют через биржу, а предприятия-покупатели получают по другой цене. Разница доходит до 100%. Мы начали реализацию семян хлопчатника через биржу. Признаем, что сделали ошибку. Получилось „для галочки“. Например, завод по производству семян хлопчатника в Самарканде выставляет продукцию на биржу, но оказывается, что эти семена может купить только масложировой комбинат из Самарканда. Больше никто не принимает участие в биржевых торгах, так как в области один масложировой комбинат из Каттакургана. Как тогда на бирже может быть конкуренция? Маржа остается в кармане одного человека», — заявил тогда вице-премьер.

Глава Минфина также пояснил, почему было решено отменить акцизный налог на хлопковое масло.

«До сегодняшнего дня мы облагали хлопковое масло акцизным налогом. Вместо доплаты фермеру применялся акцизный налог. В прошлом году по поручению президента мы в два раза снизили ставку акциза, а после — отменили акциз. Потому что продовольственные товары вообще не должны облагаться акцизным налогом, только у нас это есть», — сказал Джамшид Кучкаров.

Министр финансов указал, что либерализация цен на муку также направлена на поддержку фермеров. «С 15 сентября мы начали первый этап либерализации цен на муку. С этой даты цена 1 кг муки установлена в размере 1400 сумов. Мы составляем список производителей хлеба и хлебобулочных изделий в зависимости от дислокации и реализуем им муку по 1400 сумов. Что касается продажи муки населению, то мы разрешили нашим мелькомбинатам выезжать на места и продавать муку по 1750 сумов. Почему мы повышаем цену на муку? Потому что мы хотим поддержать наших фермеров. С 2019 года закупочные цены на пшеницу будут установлены на уровне 1,2 млн сумов за 1 тонну», — отметил он.