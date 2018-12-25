Компания UMS начинает работу по внедрению правительственной мобильной связи, а также созданию и развитию центра обработки данных по оказанию государственных электронных услуг, сообщил генеральный директор Собир Арипов программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

На платформе UMS создаются единая национальная информационная система проектного управления, мессенджер UzChat и блокчейн-решения для госсектора. Совместно с Национальным агентством проектного управления (НАПУ) при президенте начата разработка концепции по развитию UMS на 2019−2021 годы. Документ станет «дорожной картой» по стратегическому развитию мобильной связи и цифровых услуг в Узбекистане.

«Обеспечение членов правительства и работников госорганов мобильной связью является для компании UMS еще одним стратегическим направлением работы, — отметила коммерческий директор оператора Лола Филатова. — Тарифные планы для правительственной мобильной связи будут запущены до конца декабря, сейчас ведутся подготовительные работы. Ожидается, что работники правительственных организаций будут подключаться к ним поэтапно».

Особенностью правительственной связи станет «исключительный доступ» к правительственному корпоративному мессенджеру UzChat. Приложение разработано НАПУ и является «первой инновационной национальной разработкой в области мессенджеров», говорится в программе.





Оно поддерживает все функции современных мессенджеров, включая голосовые и видеовызовы, и позволяет организовывать групповые видеоконференции. Максимальное количество пользователей в конференции может достигать 256 человек. Это позволит вести видеосовещания и конференции в онлайн-режиме.

Передаваемые данные — голос и видео — защищены криптрографически и обеспечены полной конфиденциальностью как на территории Узбекистана, так и за его пределами, отмечается в репортаже. Программу также можно установить на компьютер.

Для связи используется сервер в Узбекистане, информация хранится на сервере в зашифрованном виде и недоступна даже администратору мессенджера, подчеркивается в передаче.

Внедрение UzChat, как ожидается, увеличит оперативность обмена информацией между госслужащими.

С 1 апреля 2019 года правительственная мобильная связь станет обязательной для работников госорганов и дипломатических миссий за рубежом. Первыми ее пользователями станут сотрудники Национального банка внешнеэкономической деятельности.