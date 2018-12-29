За девять месяцев года в Узбекистан переведено свыше 3,8 млрд долларов, следует из отчета Центрального банка Узбекистана о платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге.

Более 85% этой суммы — 3,26 млрд — приходится на страны СНГ. Лидерство в этой части удерживает Россия — оттуда в Узбекистан переведено 2,96 млрд долларов. На втором месте среди стран содружества — Казахстан, из этой страны переведено 247,1 млн долларов, а из Кыргызстана, находящемся на третьем месте, — 23,8 млн долларов.

Из Украины переведено 10 млн долларов, Таджикистана — 7,1 млн, Беларуси — 4,2 млн, Азербайджана — 2,5 млн, Армении — 800 тысяч и Туркменистана — 700 тысяч.

В числе прочих стран наибольшую сумму отправили в Узбекистан из США — 138,3 млн, Турции — 154,9 млн, Южной Кореи — 77,1 млн, Израиля — 39,4 млн, Швеции — 20,7 млн и Объединенных Арабских Эмиратов — 25,1 млн. Из Китая и Германии отправили 9 и 8,6 млн долларов соответственно.

Жители Узбекистана отправили за пределы страны в первые девять месяцев года 638,8 млн долларов, 64% из которых — 409,2 млн — приходятся на СНГ. Здесь также лидирует Россия, туда отправлен 301 млн долларов. В Казахстан и Кыргызстан было отправлено 50,5 и 20,3 млн долларов соответственно, 17,1 млн получили из Узбекистана в Украине.

Почти 230 млн долларов отправлено из Узбекистана в страны дальнего зарубежья, более всего — в Турцию — 88,3 млн сумов. В Китае трансфертов от жителей Узбекистана получено на 47,8 млн долларов, США — 12,5 млн долларов, Литве — 10 млн долларов.