31 декабря по всей территории Узбекистана ожидается сухая и умеренно теплая погода, а в первый день Нового года по республике местами пройдут дожди, говорится в метеосводке Узгидромета, распространенной пресс-службой Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ночная температура воздуха ожидается около 0 градусов, а днем установится в пределах +6…+9 градусов.

Согласно статистическим данным за последние 50 лет, в Ташкенте осадки 31 декабря выпадали в среднем раз в 4−5 лет, а 1 января — раз в 2−3 года.

«Далеко не всегда эти осадки выпадают в виде снега, а снег непосредственно в новогоднюю ночь бывает еще реже, — отмечают синоптики. — Таковы особенности нашего среднеазиатского климата. В последние годы в связи с наблюдающейся во всем мире тенденцией глобального потепления растет число теплых зим, и соответственно, уменьшается доля зимних осадков, выпадающих в виде снега».

За всю историю метеорологических наблюдений в Ташкенте самой холодной была новогодняя ночь 1889 года — 28 градусов мороза.

В последние 50 лет таких низких температур в Ташкенте уже не наблюдалось и самой холодной за этот период была ночь 1 января 1991 года, когда температура в Ташкенте опускалась до 13 градусов мороза.

Самыми теплыми были новогодние праздники с 2009 на 2010 и с 2015 на 2016 годы, когда дневная температура 31 декабря и 1 января достигала 18−19 градусов тепла.

Самым же снежным за последние годы был первый день 2007 года. Снег начался в новогоднюю ночь и продолжался весь день 1 января.

«Бывают годы, когда снег выпадает заранее, и снежный покров сохраняется и на новогодние праздники. Последний раз так было на рубеже 2011−2012 годов. Тогда погода заранее выполнила свои обязательства по созданию новогоднего настроения у жителей Узбекистана. В последнюю неделю старого года осадки в виде снега выпадали неоднократно, и к 27 декабря пышные снежные шапки на деревьях украсили город и создали настоящую зимнюю сказку», — вспоминают синоптики.

Тенденция увеличения числа теплых зим, по мнению метеорологов, совсем не исключает отдельные холодные зимы и тем более отдельные холодные периоды в течение нормальных или даже теплых зим.