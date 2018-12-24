Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) назначена регулярным перевозчиком на линии Дубай-Ташкент вместо ранее назначенного перевозчика Emirates Airlines. Договоренность об этом была достигнута на переговорах делегации Госавианадзора Узбекистана с авиационными властями Эмирата Дубай, состоявшимися 8−10 декабря.

Как сообщила пресс-служба Госавианадзора, Flydubai предоставлено право выполнять регулярные пассажирские рейсы между Ташкентом и Дубаем с частотой пять раз в неделю, а с периода летней навигации 2019 года — два дополнительных рейса в неделю.

Flydubai — ‎государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ, начавшая деятельность в 2009 году.