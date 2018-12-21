Министерство народного образования Узбекистана осудило проявления бюрократизма в школах, в частности, требование от родителей гарантий по поведению учеников во внешкольное время.

Комментарий МНО последовал за публикацией в Telegram-канале «Эффект Макаренко» фотографии гарантийного письма о надлежащем поведении детей во время зимних каникул, которое должны подписать родители учеников одной из столичных школ.

В письме отмечается, что родители гарантируют, что их дети не будут ходить в компьютерные клубы, покупать и использовать пиротехнику, а также нарушать общественный порядок и совершать преступления.

Отметим, что на протяжении уже многих лет такие письма и расписки родителям приходится регулярно подписывать перед зимними и летними каникулами.

«Согласно статье 73 Семейного кодекса Республики Узбекистан, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Поэтому во внешкольное время сами родители несут ответственность за поведение своих детей, и требование от них письменных гарантий неправомерно», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МНО.

«В целях спокойной встречи Нового года, обеспечения пожарной и технической безопасности зданий в школах и домах руководство школ, учителя и родители должны проводить разъяснительные работы среди детей об отрицательных последствиях, к которым может привести игра и пользование пиротехникой», — отметили в министерстве.

«Повышение правовой культуры детей, профилактика совершения правонарушений, предотвращение кризисных ситуаций в детско-подростковой среде, информирование школьников об угрозах в информационном поле — это постоянная задача школьных педагогов и родителей», — напомнили в МНО.