Всегда ли люди стучатся перед тем как войти в помещение? Если есть те, кто ответил отрицательно, то зря. Постучав в прозрачную дверцу холодильников LG InstaView Side-by-Side, можно узнать, что скрыто внутри. Подробнее о смешных и нелепых ситуациях в доме, к которым может привести привычка заходить без стука, можно посмотреть в новых промороликах LG.

Каждый раз открывая дверцу холодильника, человек впускает теплый воздух в устройство. Поэтому ему приходится работать в усиленном режиме, чтобы восстановить необходимую для хранения продуктов температуру. А это, в свою очередь, ведет к росту счетов за коммунальные услуги.

C инновационной системой InstaView Door-in-Door больше не нужно открывать дверцу, чтобы заглянуть внутрь: теперь увидеть содержимое можно, просто постучав дважды по стеклянной дверце. Ведь это так просто.





Эргономичный дизайн не единственное, чем порадует холодильник LG Side-by-Side. Он оснащен такими технологиями, как:

FRESH Balancer. Специальные режимы «Овощной» и «Фруктовый» позволяют поддерживать оптимальный уровень влажности для хранения овощей и фруктов;

Специальные режимы «Овощной» и «Фруктовый» позволяют поддерживать оптимальный уровень влажности для хранения овощей и фруктов; система Moist Balance Crisper. Холодильник сконструирован особым образом, что позволяет собирать испарившуюся влагу и равномерно распределять ее между продуктами. Благодаря этому овощи и фрукты дольше сохраняют свою свежесть;

hygiene fresh+ с пятиступенчатым фильтром уничтожает до 99,9% содержащихся в воздухе веществ, которые служат причиной порчи еды (пыль, грибковые споры, бактерии), а также устраняет неприятные запахи. Срок хранения продуктов продлевается, а воздух в холодильнике остается чистым и свежим;

с пятиступенчатым фильтром уничтожает до 99,9% содержащихся в воздухе веществ, которые служат причиной порчи еды (пыль, грибковые споры, бактерии), а также устраняет неприятные запахи. Срок хранения продуктов продлевается, а воздух в холодильнике остается чистым и свежим; инверторный линейный компрессор. В компрессоре от LG вместо обычного привода возвратно-поступательного движения используется линейный поршневой привод. Это сокращает внутреннее трение и снижает уровень энергопотребления до 32%.

С LG InstaView Door-in-Door пользователь поймет, что стук — это действительно важно. Особенно в большой семье.

Приобрести холодильник LG InstaView Door-in-Door, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

магазины технорынка «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

сеть магазинов MEDIAPARK, Credit Asia, Texnomart;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+99871) 143−00−03.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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