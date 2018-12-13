Президент Шавкат Мирзиёев 13 декабря начал поездку по Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства. Он ознакомится с реализацией новых проектов и выполнением данных ранее поручений.
Фото: Пресс-служба президента
Президент Шавкат Мирзиёев 13 декабря начал поездку по Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба главы государства. Он ознакомится с реализацией новых проектов и выполнением данных ранее поручений.
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