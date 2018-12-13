Реализация и финансирование проектов по внедрению информационных систем, баз данных и программных продуктов в рамках системы «Электронное правительство» приостановлены. Это предусмотрено указом президента Узбекистана от 13 декабря о дополнительных мерах по внедрению цифровой экономики, электронного правительства и информационных систем в государственном управлении.

Указом устанавливается, что система «Электронное правительство» является одной из неотъемлемых составных частей цифровой экономики, а Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте становится уполномоченным органом в области электронного правительства (в июле президент определил НАПУ уполномоченным органом в сфере внедрения и развития цифровой экономики).

Сейчас, согласно закону «Об электронном правительстве», уполномоченным органом в области электронного правительства является Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций. Формально оно остается уполномоченным органом в этой сфере до внесения изменения в закон.

Мининфокому предписано в месячный срок провести полную инвентаризацию проектов в сфере электронного правительства, после чего НАПУ до 1 апреля 2019 года должно критически рассмотреть осуществляемые проекты и возобновить те из них, реализация которых будет признана «целесообразной, своевременной и соответствующей целям и задачам развития цифровой экономики в республике»;

НАПУ поручено до 1 мая внести в администрацию президента проект Концепции развития системы «Электронное правительство». В ней электронное правительство должно быть обозначено в качестве единой национальной системы по обеспечению эффективного электронного взаимодействия государства, населения и бизнеса, а также интеграции в мировое цифровое пространство. В документе также будут описаны функциональные задачи электронного правительства, показатели и индикаторы цифровой трансформации с использованием возможностей электронного правительства.

Со следующего года все государственные услуги должны оказываться исключительно через центры обработки данных мобильного оператора Universal Mobile Systems, владельцем которого, согласно постановлению президента от 21 ноября, стал Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие».