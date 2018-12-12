Французским агентством развития (ФАР) выделило Узбекистану заем на 150 млн евро на реализацию Программы улучшения экономического управления. Заемное соглашение было подписано 12 декабря в Министерстве финансов, сообщила пресс-служба Минфина.

Проект разработан при содействии Азиатского банка развития. Его реализация обеспечит дополнительными источниками бюджетного финансирования государственные программы по созданию рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры регионов Узбекистана.

Займ предоставляется на срок 20 лет, включая 6-летний льготный период.

ФАР — государственный финансовый институт, целью которого является осуществление политики развития, определяемой правительством Франции.